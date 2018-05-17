Kayseri'den savaş mağduru çocuklara oyuncak

KAYSERİ, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Kilis’teki konteyner kentlerde yaşayan savaş mağduru çocuklar için başlatılan oyuncak toplama kampanyasına Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Avrasya Gençlik Kulübü de katıldı.

NNYÜ Avrasya Gençlik Kulübü, oyuncak toplama kampanyası kapsamında Üniversite kampüsündeki fakültelerde stant açarak oyuncak topladı. Öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari personel evlerinden getirdikleri veya satın aldıkları oyuncakları stantlara bırakarak kampanyaya destek verdi. 2 gün boyunca toplanan oyuncaklar, Avrasya Gençlik Kulübü üyesi öğrencileri tarafından üniversitenin tahsis ettiği araçla konteyner kentlerde yaşayan Suriyeli çocuklara teslim edilmek üzere Kilis’e götürüldü.

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