-KAYSERİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MUM KAYSERİ (A.A) - 16.12.2010 - Demiryol-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yakup Aslan, ''yalancının mumu yatsıya kadar yanar'' atasözünü hatırlatmak amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mum gönderdi. PTT Gar Şubesi'ne gelen Yakup Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yaptığı açıklamaların büyük bölümünün asılsız çıktığını ileri sürdü. Yakup Aslan, ''Demiryol-İş Sendikası Başkanı olarak bu mumu, 'yalancının mumu yatsıya kadar yanar' atasözünü hatırlatmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderiyorum'' dedi. Aslan, açıklamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı çalışmaları kent halkının çok iyi bilip, takdir ettiğini kaydetti. Aslan, açıklamasından sonra bir zaf içerisine koyduğu bir adet mumu, 5 lira ödeyerek APS ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.