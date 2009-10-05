Kayseri'den dünya rekoru

Kayseri'de düzenlenen 1. Uluslararası Pastırma, Sucuk ve Mantı (PASUMA) Festivali kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı için 550 metre uzunluğunda bin 740 kiloluk sucukla rekor denemesi yapıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası tarafından pastırma, sucuk ve mantı gibi Kayseri değerlerinin tanıtımı için düzenlenen festival, bir de rekor denemesine ev sahipliği yaptı.



Önceki gün kortej yürüyüşü ile başlayan festival etkinlikleri kapsamında, bugün Kayseri sucuğunun 'dünyanın en ağır sucuğu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girme amacıyla deneme gerçekleştirildi. Bin 318 kilo ağırlığındaki sucuk ile Almanya'ya ait olan 'dünyanın en ağır sucuğu' rekorunun kırılması için bin 740 kiloluk sucuk üretildi.



Yapımını Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci'nin üstlendiği sucuk, Karpuzatan bölgesindeki Korkmaz Et Kombinası'nda üretilerek yetkililer ve şahitlerin huzurunda dev kantarda tartıldı. Dev sucuk tartıldıktan sonra rekor denemesi gerçekleştirilen Gevher Nesibe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne kamyonlarla getirildi. Rekor denemesi için cadde trafiğe kapatıldı.



Rekorun tescili için gerekli işlemlerin yapılmasının ardından özel olarak hazırlanan yaklaşık 550 metre uzunluktaki mangalda, yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından pişirilecek olan sucuk vatandaşlara ikram edildi. Festivale katılan vatandaşlara ikram edilen sucuğun bir kısmı da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurt ve yuvalara gönderildi. Rekor başvurusu, bir şahıs adına yapılması gerektiği için rekor denemesi kabul edilirse, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin adına tescillenecek.



Rekor denemesi sonrası konuşan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, 550 metre uzunluğunda bin 740 kilogram olan sucukla daha önce bin 318 kilogram ile Almanya'da olan 'dünyanın en ağır sucuğu' rekorunu, bu deneme tescillenirse Kayseri'ye getireceklerini söyledi.



Sucuğun 2 ton kemikli etten üretildiğini söyleyen Ünlü, "Daha önce 1318 kilogram ile Almanya'ya ait olan en ağır sucuk rekorunu 1740 kilogram ile Kayserimiz kırdı. Sucuğun yapımında 2 ton et kullanıldı ve sucuğu yapmak için 25 kişi 6 gün süreyle çalıştı. Festival alanında 5 bin ekmekle sucuğu vatandaşlarımıza dağıttık. Şu şöyle bilinmeli ki; Kayseri denince akla pastırma, sucuk ve mantı. Pastırma, sucuk ve mantı denince akla Kayseri gelir Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile Kayseri pastırması ve sucuğunun yer almıştır" dedi.