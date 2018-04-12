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Kayseri'den 59 bin 500 Kur'an hediye edildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Müftüsü Doç

12 Nisan 2018 18:45

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, \'Hediyem Kur’an Olsun\' kampanyası ile Kayseri’de toplanan 714 bin TL bağış ile dünyanın dört bir yanına 59 bin 500 Kur’an-ı Kerim hediye ettiklerini  belirtti.
Müftü Doç. Dr. Şahin Güven, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ile yaptıkları iş birliğinin ardından dünyanın farklı bölgelerine yönelik yardım kampanyalarına devam ettiklerini söyledi. Güven, \'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı\' ve \'Halep’te İnsanlık Ölmesin\' kampanyaları ile Kayseri’de Mart 2016’dan bedi 11 milyon 892 bin TL tutarındaki 349 TIR yardım malzemesini Suriyelilerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gönderdiklerini belirtti. Güven, “Bugüne kadar, 175 TIR un, 93 TIR muhtelif gıda, 7 TIR çocuk mama ve bakım malzemesi, 10 TIR kömür, 3 TIR soba, 36 TIR barınma malzemesi, 2 TIR mutfak malzemesi, 19 TIR giyim eşyası, 4 TIR temizlik malzemesini bölgeye gönderdik” dedi.
\'GANA, FİLİSTİN VE NİJER\'DE 9 SU KUYUSU AÇTIRDIK\'
Yapılan diğer yardım kampanyaları ile ilgili de bilgi veren Güven, “Arakanı Yalnız Bırakma kampanyası ile Kayserimizden 1.105.000,00 TL toplanan bağış ile Arakanlı kardeşlerimizin yaralarını sardık, ihtiyaçlarını giderdik.  Bir Damla Hayat Kampanyası ile Kayserimizden 566.500,00 TL toplanan bağış ile Gana, Filistin ve Nijer’de toplam 9 büyük çaplı elektrikli ve su depolu artezyen su kuyusu açtırdık ve 9 susuz bölgenin suya kavuşmasına vesile olduk. Bosna Hersek’te Gorajde Kayseri Camisini inşa ettik. Başta El-bab Hz. Ömer Camisi olmak üzere yurt dışındaki cami inşaatlarına destek olduk. Bu itibarla 2017 yılında 600.300,00 TL kaynak sağladık. 2017 kurban bayramında bin 700 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi. Kesilen kurbanlar ilimizdeki muhtaçlara ve eğitim kurumlarımıza dağıtıldı. Bu yöndeki yardımlarımıza hayırseverlerimizin desteği ile devam edeceğiz. Mağdur ve mazlum kardeşlerimize yardım elini ulaştıracağız” şeklinde konuştu.
Müftü Güven, \'Hediyem Kur’an Olsun\' kampanyası ile de Kayseri’den toplanan 714 bin TL bağış ile dünyanın dört bir yanına 59 bin 500 Kur’an-ı Kerim hediye edildiğini söyledi. Diğer yandan 16 dilde hazırlanan Kur’an-ı Kerim, kampanya kapsamında Asya, Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Pasifik Asya’daki 47 ülkede yaşayan Müslümanlara dağıtılıyor.

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