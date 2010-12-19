-KAYSERİ'DEKİ YOLSUZLUK İDDİALARINA BELGELİ AÇIKLAMA KAYSERİ (A.A) - 19.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun iddialarının tümünün çürütüldüğü ve ilgili belgelerin belediyenin internet sitesinden yayımlandığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı Ali Hamurcu olayıyla ilgili yeni bir hamle yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerekse de daha sonraki tüm açıklamalarında söylediği yalan ve yanlış ifadeleri internet sitesinde satır satır cevaplayarak yalanladı. TBMM'de yaptığı konuşma ile başlayan süreç boyunca Kılıçdaroğlu'nun tüm iddialarını tek tek irdeleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem iddiayı ve iddianın gerçek yüzünü hem de gerçeği tasdik eden belgeyi ortaya koyarak Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddiaları bir kez daha çürütmüş oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmalar, www.kayseri.bel.tr adresinden görülebilir.'' -''AVUKAT YAKUP ERİKEL OTEL PARASINI KENDİSİ ÖDEDİ''- ''Hacı Ali Hamurcu olayı ile ilgili CHP tarafından ortaya atılan iddiaları belgeleriyle çürütmeye devam ediyoruz'' ifadesine de yer verilen açıklamada, şöyle denildi: ''Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun (Hacı Ali Hamurcu'nun avukatı Yakup Erikel'in otel ücretini Kayseri Büyükşehir Belediyesi ödedi) şeklindeki iddiaları da boş çıktı. Gerek ortaya konulan belgeler gerekse de Altınsaray Oteli'nin muhasebe müdürü İsmail Sarıcı'nın yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun her gün bir yenisini ekledikleri komplo teorilerini çok net şekilde yalanlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu işin peşini bırakmayacağımızı ve yalanları gün gün satır satır ortaya koyacağımızı beyan etmiştik. Bu çerçevede Avukat Yakup Erikel'in otel ücreti ile ilgili belgeyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca Yakup Erikel'in kaldığı otel olan Altınsaray Oteli'nin muhasebe müdürü İsmail Sarıcı'nın konuya ilişkin açıklamalarını da görüntüleriyle birlikte yayınlıyoruz. Sarıcı, muhasebe kayıtlarını göstererek, 'Kayıtlar burada, bireysel gelmiştir, ödemesini de kendisi yapmıştır. Herhangi bir firma ya da kurumla ilgisi yoktur' diyerek gerek Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun gerekse de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürütmüş oldu.''