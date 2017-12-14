Kayseri'deki vahşetin şüphelisi makineye bağlı yaşatılıyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ\'de eşi ve 3 çocuğunu bıçakla boğazlarını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 41 yaşındaki Erol Adıyaman\'ın, bilincinin kapalı olduğu, gece iki kez kalbinin durduğu, makineye bağlı olarak yaşatıldığı belirtildi.

Önceki gece meydana gelen olayda, Erol Adıyaman, iddiaya göre evde alkol aldığı için tartıştığı eşi 41 yaşındaki Safiye Adıyaman ile çocukları 16 yaşındaki Selenay, 7 yaşındaki Nazlı Nur ve 3 yaşındaki Çınar Berk\'i boğazlarını keserek öldürdü. Adıyaman daha sonra evi ateşe verip, 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan ve duran kalbi gelen sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile çalıştırılan Erol Adıyaman, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dün saat 02.30\'dan beri hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavisi süren Adıyaman\'ın reflekslerinin bulunmadığı, bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, gece iki kez kalbinin durduğu, doktorların çabasıyla makineye bağlı olarak yaşatıldığı bildirildi.



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