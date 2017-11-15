Kayseri'deki saat kulesi mavi ışıkla aydınlatıldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sosyal sorumluluk projesine katkı verdi. Şehirlerin sembol binalarının mavi ışıkla aydınlatılarak diyabete dikkat çekilmesi kampanyasına belediye tarihi saat kulesini aydınlatarak katıldı.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle, diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla tarihi saat kulesi mavi ışıkla aydınlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği’nin şehirlerin simge binalarının mavi ışıkla aydınlatılması kampanyasına Kayseri’nin de katılımını sağladı. Mavi renge bürünen saat kulesi, renk değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
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