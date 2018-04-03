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Kayseri'deki kazada ölen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Rahime Baran'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

03 Nisan 2018 18:10

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Rahime Baran\'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çarpmanın etkisiyle evin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savrulan Medine Beyazıt\'ın (10) tedavisi ise sürüyor.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi\'nde meydana geldi. Zümre Arslan yönetimindeki 34 ZK 4415 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, yolla bitişik olan, kaldırımın olmadığı yerde yürüyen Rahime Baran (54) ve oğlu Bilal Baran (10) ile komşularının çocuğu Medine Beyazıt\'a (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rahime Baran ve oğlu yol kenarındaki evin duvarına çarptı, Medine Beyazıt ise aynı evin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırılan yaralılardan Rahime Baran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren iki çocuğun hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
Yaşamını yitiren Rahime Baran\'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün hastaneden alınarak Hunat Camii\'ne getirildi. Burada, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahime Baran, Reşadiye Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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