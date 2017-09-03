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Kayseri'deki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü 33 yaşındaki Numan Erdoğdu, kaldırıldığı hastanede öldü

03 Eylül 2017 12:45

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü 33 yaşındaki Numan Erdoğdu, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, merkez Melikgazi Erciyes Bulvarı\'nda meydana geldi. Ali Zurnacı, yönetimindeki 06 Y 1142 plakalı kamyonetle sola dönüş yapmak istedi. Kamyonet, bu sırada, Erciyes Dağı\'na doğru giden Numan Erdoğdu yönetimindeki 38 J 0860 plakalı motosikletin ön kısmına çarptı. Kazanın şiddeti ile motosikletin ön kısmı koparken, sürücü Erdoğdu da yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Yardım ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Numan Erdoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyoneti kullanan Ali Zurnacı gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

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