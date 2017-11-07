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Kayseri'deki FETÖ davasında avukata tahliye

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, AHUDER yöneticisi 5'i tutuklu, 20 avukatın yargılandığı FETÖ/PDY davasında avukat Ali Osman Turgut, ara kararla tahliye edildi

07 Kasım 2017 20:31

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, AHUDER yöneticisi 5\'i tutuklu, 20 avukatın yargılandığı FETÖ/PDY davasında avukat Ali Osman Turgut, ara kararla tahliye edildi.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Süleyman Gürkök, Ali Osman Turgut, Hakan Özbek, Bekir Sıddık Çelik, Ahmet Kemal Göncü ve diğer tutuksuz sanıklar, duruşmada hazır bulundu. Mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti sanık ve tanıkların dinlenmesi için verdiği ara kararda, tutuklu Süleyman Gürkök ile tutuksuz sanık Sibel Gürkök dışındaki diğer sanıkların dosyadan tefrikine, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin de reddine karar verildi. Mahkeme heyeti, Ali Osman Turgut\'un tahliyesine kararlaştırdı.

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