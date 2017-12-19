Kayseri'deki FETÖ davasında 12 sanığa hapis cezası

Samet Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 4\'ü tutuklu, 12 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bir tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay, diğer sanıklara ise 2\'şer yıl, 3\'er ay hapis cezası verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İhsan Kayaoğlu, Aynur Dural, Burak Uyanık, Kaan Akbulut, tutuksuz sanıklar Hacer C.. Tansu Ş., Muhittin Y., Kübranur Ş., Mehtap K., Feridun G., Vedat A. ve Bedri İ. hazır bulundu. Örgütün kriptolu iletişim programı ByLock programını kullandıkları gerekçesiyle \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla yargılanan sanıklardan, cezaevinde eğitmen olan tutuklu sanık Aynur Duran, ByLock uygulamasını hiç bilmediğini ve telefonuna eşinin indirdiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanıklardan Burak Uyanık\'a \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer tutuklu sanıklar İhsan Kayaoğlu, Aynur Durak ve Kaan Akbulut\'a ise 2\'şer yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Tutuksuz sanıklar da 2\'şer yıl, 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.