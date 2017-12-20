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Kayseri'deki bombalı saldırıda yaralanan er, iş istiyor 

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KAYSERİ'de geçen yıl Aralık ayında hafta sonu iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırıda yaralanan er Recep Güney, kendisine iş verilmesini istiyor

20 Aralık 2017 13:59

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KAYSERİ\'de geçen yıl Aralık ayında hafta sonu iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırıda yaralanan er Recep Güney, kendisine iş verilmesini istiyor. Saldırıda dalağından ve sağ elinden yaralanan Güney, \"İlkokul mezunuyum ve elektrikçiyim. Ancak rahatsızlığımdan dolayı bu mesleği sürdüremiyorum. Ağır işlerde çalışamıyorum. O nedenle zor durumdayım. İş istiyorum\" dedi.
Kayseri 1\'inci Komando Tugay’ında vatani görevini yapan er Recep Güney, teröristler tarafından bindikleri otobüse yapılan bombalı saldırıda yaralandı. Saldırısı sırasında otobüsün orta bölümlerinde olduğunu belirten Güney, kendi imkanlarıyla otobüsün cam bölümünden çıktıktan sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldığını ve burada tedavi altına alındığını belirtti. 3 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden Güney, \'\'Saldırı nedeniyle dalağımda yırtılma meydana geldi. Vücudumun bazı yerlerine şarapnel parçaları isabet etti. Tedavimin ardından memleketime döndüm\'\' dedi.
\'AĞIR İŞLERDE ÇALIŞAMIYORUM\'
Halen eski sağlığına kavuşamadığını ve bu nedenle de ağır işlerde çalışamadığını belirten Güney, şöyle konuştu:
\'\'Dalağımda yırtılma var. Eğilip, kalkarken rahat hareket edemiyorum. Soğuk havalarda dışarda zor duruyorum. Sağ elimin orta parmağında kırıklar olduğu için platin yerleştiler. Elimi çok rahat kullanamıyorum. İlkokul mezunuyum ve elektrikçiyim. Ancak rahatsızlığımdan dolayı bu mesleği sürdüremiyorum. Ağır işlerde çalışamıyorum. O nedenle zor durumdayım. İş istiyorum. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı\'nın iletişim merkezine  durumumu anlatıp iş istediğimi belirttim. Onlar İŞKUR\'a yönlendirdi. İŞKUR\'ın verdiği işlerde şu an rahatsızlığımdan dolayı bana ağır geliyor, yapamıyorum.\'\'
Babası Kazım Güney de \"Oğlum ilk yaralandığında herkes gelip vaatlerde bulundu. Ancak şu an halimizi hatırımızı soran yok. Ben emekli maaşımla zor geçiniyorum. Oğluma bir an önce iş verilmesini istiyorum\'\' dedi.

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