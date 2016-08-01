"Kayseri'deki barınakta köpekler iğne ile öldürülüyor"

Kayseri Molu Köpek Barınağı’ndaki yavru köpeklerin iğne ile öldürüldüğü iddia edildi. Ayrıca barınakta daha önce 800’e yakın yetişkin köpeğin bulunduğu, şimdi ise bu hayvanların da barınakta olmadığı belirtildi. CHP milletvekilliği döneminde Hayvan Hakları Alt Komisyonunda yer alan Melda Onur, böyle bir suçu işleyenlerin para cezası yerine hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, “Bu olaydan sonra Hayvanları Koruma Kanunu yeniden gündeme gelmeli ve Meclisten geçmeli” diye konuştu.

Evrensel’den Alicem Aydın’ın haberine göre, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği, sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı fotoğraflarla hayvanların iğne ile ‘uyutulduğunu’ iddia etti. Fotoğraflarda hayvan bakıcısının plastik çöp kutusundan yavru köpekleri çıkardığı, iğne vurduktan sonra tekrar plastik çöp kutusuna attığı görünüyor. Gazetemize konuşan Dernek Başkanı Nilgün Uzel, “Hayvanların uyutulduğunu biliyorduk fakat ispatlayamıyorduk. Şu an elimizde fotoğraflar var” diye iddia etti.

Uzel, ayrıca Kayseri Molu Köpek Barınağında önceden 800’e yakın köpeğin olduğunu, şu an ise barınakta köpeklerin bulunmadığını öne sürerek, “Köpek barınağının müdürüne köpeklerin nerede olduğunu sordum, cevap vermedi. Yavrular iğne ile uyutuldu, fakat yetişkin köpeklere ne oldu, bunu bilmiyoruz” dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Nilgün Uzel, “Kayseri Büyük Şehir Belediyesi ile iletişime geçtik, onlar gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi. Biz de avukatlarımız ile birlikte ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Köpekleri uyutan ve emri veren kişilerin cezalandırılmasını talep eden Uzel, “Köpekleri uyutan, uyutulmasına göz yuman, uyutulmasının emrini veren herkes gerekli cezaları almalı ve bütün personel tamamen değişmelidir” şeklinde konuştu.

İddiaların sosyal medyada da gündeme gelmesinin ardından iddiaları sormak için aradığımız Kayseri Molu Köpek Barınağı müdürü, konu hakkında bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği, change.org adlı internet sitesinden imza kampanyası başlattı.

“Tam bir katliam”

Kayseri’de veteriner hekimlik yapan Mustafa Önder, fotoğraflardan köpeklere ne tür bir iğne verildiğini bilemediğini ifade ederek, “Ötanazi, (Bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir şekilde sonlandırmak) hekim tarafından, hayvana acı vermeyecek bir şekilde uygulanır. Ötanazi yapılması için belli şartlar vardır. Tedavi olamayacak kadar hasta ve çok yaşlı hayvanlar olmalı. Bazı veterinerler ötanaziyi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Fotoğraflardaki ne uyutma ne ötanazi. Tam bir katliamdır bu. İğneyi vuran kişi veteriner değil, böyle bir eylemi yapma hakkına sahip değildir” dedi.

“Hayvanları Koruma Kanunu tekrar gündeme gelmeli”

CHP milletvekilliği yaptığı dönemde Hayvan Hakları Alt Komisyonunda yer alan Melda Onur, “Belediyelerin görevi, hasta olan hayvanları barınaklara götürerek tedavi altına almaktır. Tedavisi biten hayvanları nereden alındıysa tekrar oraya bırakmak zorundadır” diye konuştu. Belediyelerin hayvanları uyutma gibi bir yetkisinin bulunmadığının altını çizen Onur; “Hayvanları uyutmak suçtur ve açıkça suç işlenmiştir. Fakat bu olay Kabahatlar Kanunu’na giriyor. Hayvanları uyutan kişiye sadece para cezası kesilecektir. Bizim Mecliste çıkartmak istediğimiz yasa, bu gibi olaylarda hapis cezasını kapsıyordu” dedi. Onur, Hayvanları Koruma Kanunu’nun bu olaydan sonra tekrar gündeme gelmesi ve bu sefer Meclisten geçmesi gerektiğini söyledi.