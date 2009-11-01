Kayseri'deki 3 çocuğun kaçırılma ihtimali yükseldi

3 çocuğun 41 gündür kayıp olduğu Kayseri'de üç yaşındaki bir çocuk gofretle kandırılıp kaçırılmak istenirken son anda kurtarıldı. Polis zanlıları arıyor.









Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamak için evlerinden çıktıktan sonra üç çocuğun kaybolduğu Kayseri’de bir çocuk kaçırılmak istenirken son anda kurtarıldı. Üç çocuğun aynı kişiler tarafından kaçırılıp kaçırılmadığı ihtimali araştırılıyor.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki evlerinin önünde oynamaya çıkan 3 yaşındaki Ramazan Kepir, kimliği belirsiz iki kişi tarafından gofret verilerek kaçırılmak istendi. Bu sırada komşularıyla evlerinin bahçesinde yufka yapan anneanne 55 yaşındaki Navruz Avcı, Ramazan’ı göremeyince sokağa çıktı. Bir kişinin elindeki gofreti torununa uzattığını, plakasını alamadığı siyah BMW marka otomobille, kaçırılmak istendiğini fark ettiğini öne süren anneanne, bağırınca zanlıların kaçtığını iddia etti.

Olaydan sonra baygınlık geçiren anneanne Navruz Avcı, “Bahçenin arka bölümünde yufka pişiriyorduk. Bir kadın gelip, ‘bazlama da yapar mısın? dedi.’ Biz de ona bazlama yapıp verdik. Kadın dışarı çıkıp yolda giden çocuğu işaret ederek, ‘Bu sizin çocuk mu?’ dedi. Ben kadının arkasından koştum. Bu sırada bir siyah araba gördüm. Bir kişi de çocuğa elinde gofret uzatıyordu. ‘Ramazan’ diye bağırınca, kaçtılar. Önlerinde birisi olsa herhalde ezerlerdi. Polis gelerek ifademizi aldı. Olayı anlattım, okumam olmadığı için plaka alamadım” dedi. Olaydan sonra eve getirilen minik Ramazan, binanın önündeki giriş katı merdivenlerden düşerek yaralandı.

Polis Ramazan Bayramı’nda kaybolan ve 41 gündür bulunamayan çocukların da aynı kişiler tarafından kaçırılıp kaçırılmadığı ihtimali değerlendiriliyor. Türkan Ay ile Ahmet-Dilruba Tekin kardeşlerle ilgili arama çalışmaları da devam ediyor.