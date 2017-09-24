T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de Yöresel Lezzet Fuarı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DÜNYA Ticaret Merkezi'nde açılışı yapılan 9

24 Eylül 2017 20:06

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DÜNYA Ticaret Merkezi\'nde açılışı yapılan 9. Yöresel Ürünler Fuarı\'na ilgi yoğun oldu. Fuarda 40 ilden gelen esnaf, bölgelerine ait yöresel lezzetleri sergiledi.
Cuma günü Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi\'nde açılışı yapılan 9. Yöresel Ürünler Fuarı hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. 40 farklı ilden gelen 120 firma temsilcisi bölgelerine ait yöresel lezzetleri kurdukları stantlarda hem sattı hem de ikram etti.
Fuar yetkilisi Mehmet Saçmacı, \"Kayseri halkına 9. kez sunulan fuar yoğun ilgi görüyor. İnsanlar, bu fuara gelerek yöresel ürünleri tadarak, görerek ve uygun fiyat fırsatlarından yararlanarak satın alıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA DÜNYA Ticaret MerkeziYöreselFuarıCumaSun FuarcılıkDünya Ticaret MerkeziFuarMehmet Saçmacı"KayseriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24