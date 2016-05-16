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Yaşam

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi; 19 yaralı

"Şoförün yanında oturan yolcu direksiyonu tutarak şoföre saldırmaya başladı. O anda otobüs yoldan çıkıp barikatları kırarak şarampole devrildi"

16 Mayıs 2016 10:29

Kayseri'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Bursa'dan Bingöl'e giden ve 35 yolcusu bulunan Gökhan Çağla yönetimindeki 12 AD 044 plakalı otobüs, Kayseri otogarından yolcu aldıktan sonra çevre yolunda şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, şoförün yanı sıra kimlikleri henüz belirlenemeyen 18 yolcu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

 

"Bir yolcu şoföre saldırdı" iddiası

 

Yolculardan bir görgü tanığı, akli dengesinin bozuk olduğunu iddia ettiği bir yolcunun annesiyle tartıştıktan sonra şoförün yanındaki muavin koltuğuna oturduğunu söyledi.

Görgü tanığı, "Ne olduğunu anlayamadık. Arabanın içinde bir kargaşa yaşandı. Şoförün yanında oturan yolcu direksiyonu tutarak şoföre saldırmaya başladı. O anda otobüs yoldan çıkıp barikatları kırarak şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtuldum. Otobüsteki birçok yolcu olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü" diye konuştu.

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