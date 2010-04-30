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Yaşam

Kayseri'de yol kenarında el bombası bulundu

Kayseri'nin yol kenarında 1 adet el bombası, 120 adet uzun namlulu silah mermisi ve 2 adet uçaksavar mermisi bulundu.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yol kenarında 1 adet el bombası, 120 adet uzun namlulu silah mermisi ve 2 adet uçaksavar mermisi bulundu.


Bünyan Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Bünyan-Pınarbaşı karayolunun 22. kilometresi Çakıllıpınar mevkisinde siyah bir poşet içerisinde 1 adet el bombası, 120 adet uzun namlulu silah mermisi ve 2 adet uçaksavar mermisi elde edildiğini bildirdi.


Kılınçkaya, el bombasının uzmanlar tarafından imha edildiğini, diğer mermilerle ilgili kriminal incelemenin devem ettiğini, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını kaydetti.

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