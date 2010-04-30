Kayseri'de yol kenarında el bombası bulundu

T24 - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yol kenarında 1 adet el bombası, 120 adet uzun namlulu silah mermisi ve 2 adet uçaksavar mermisi bulundu.





Bünyan Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Bünyan-Pınarbaşı karayolunun 22. kilometresi Çakıllıpınar mevkisinde siyah bir poşet içerisinde 1 adet el bombası, 120 adet uzun namlulu silah mermisi ve 2 adet uçaksavar mermisi elde edildiğini bildirdi.





Kılınçkaya, el bombasının uzmanlar tarafından imha edildiğini, diğer mermilerle ilgili kriminal incelemenin devem ettiğini, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını kaydetti.

