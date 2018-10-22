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Kayseri'de yoğun sis, Erciyes'te kar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü

22 Ekim 2018 12:46

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Bu arada Erciyes Dağı\'na sezonun 4\'üncü karı yağdı.
Kayseri\'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini sise bıraktı. Kent merkeziyle Melikgazi, Kocasinan,Talas, İncesu ilçelerinde vatandaşlar güne sisle uyandı. Sis, araç kullananları olumsuz etkilerken, bazı yollarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından, Kayseri ve çevresinde sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu geçeceği, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu, yarın ise sağanağın beklendiği ifade edildi. Şehirde bugün en düşük hava sıcaklığının 7, en yüksek hava sıcaklığının ise 20 derece olarak tahmin edildiği ifade edildi.
ERCİYES\'E KAR YAĞDI
Olumsuz hava şartları Erciyes\'te de etkisini gösterirken, Türkiye’nin önemli  kayak ve kış sporları merkezlerinden Erciyes\'e sezonun 4\'üncü karı yağdı. Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının da hayli düştüğünü bildirdi. Yetkililer, Erciyes Dağı’nın 3 bin 916 metrelik zirvesinden başlayarak Sütdonduran, Çobanini ve Şeytanderesi bölgeleri olmak üzere kar yağışının 3 bin 250 metreye kadar etkili olduğunu bildirdi. 

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