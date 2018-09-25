Kayseri'de yetenek taraması devam ediyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -

Kayseri\'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin yeni dönem çalışmaları başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlen etkinliğe 400 okuldan öğrenci katıldı. Projeye ilk okul 3\'üncü sınıfa giden öğrenciler katılıyor. Öğrenciler sırasıyla boy, kilo, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru top atma, el kavrama kuvveti, hız, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı istasyonda yeteneklerini gösteriyorlar.

ESKİCİ: \"SPORCU VERİTABNI OLUŞUYOR\"

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bu proje sayesinde ellerinde sporcu veri tabanı oluştuğunu söyledi. Proje hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, projenin büyük bir özveri ile yapıldığını dikkat çekerek, \"2018-2019 eğitim ve öğretim yılının spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezon başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye\'de başlatmış olduğu sportif etkinlik taraması büyük bir özveri ve gayretle yapıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla beraber aynı çalışmalara bu yıl da başlandı ve güzel sonuçlar alındı. İyi sporcular yetişmeye başladı. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda 8 bin sporcunun taraması yapılırken 750 sporcu ile ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Antrenörlerimiz bu sporcuları yakın takibe aldılar. Elimizde spor alt yapısı oluşmaya başladı. Taramalarda beden eğitimi öğretmenleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz personeli olmak üzere toplam 40 kişi görev yapıyor. Ocak ayına kadar Kayseri\'de 23 bin 500 öğrencinin taraması yapılıp Ocak ayından sonra ikinci etap çalışmalarına başlanacak\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

