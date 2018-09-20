Kayseri'de yakalanan DEAŞ emiri ve oğlu mahkemeye sevk edildi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ\'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı olduğu öne sürülen Abdulhalık Kurdı (47) ile örgüt adına savaştığı iddia edilen oğlu Mehdi Kurdı (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda taksici olduğunu iddia eden Abulhalık Kurdı\'nın cep telefonunda DEAŞ\'lı teröristlerin ve üst düzey yöneticilerinin fotoğrafları çıktı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi\'ndeki bir gecekonduya operasyon düzenledi. Operasyonda Irak\'ta bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ\'ın sözde Sincar askeri emiri ve ağır silahçısı olarak görev yaptığı iddia edilen Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer\'de savaştığı öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi yakalandı. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TELEFONDA TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI

Cep telefonunda DEAŞ\'lı teröristlerin ve üst düzey yöneticilerinin fotoğraflarının çıktığı belirtilen Abdulhalık Kurdi\'nin, polisteki sorgusunda, \"Terör örgütünden kaçıp, Türkiye\'ye geldik. Telafer ile Sincar arasında taksi şöförlüğü yaparım. Örgütle ilgim yok\" dediği belirtildi.

DIŞARIYA ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERDİKLERİ İDDİASI

​Günün erken saatlerinde kağıt ve hurda toplayıp geçimlerini sağlayan, gündüzleri ise dışarıya çıkmamaya özen gösteren DEAŞ şüphelisi baba ve oğlunun, Türkiye\'ye geldikten sonra da örgütle irtibat halinde oldukları öne sürüldü.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün boyunca sorgulanan Abdulhalık Kurdı ve oğlu Mehdi Kurdı, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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