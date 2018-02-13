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Kayseri'de yağmur, Erciyes'te kar etkili oldu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kent merkezinde yağmur, Erciyes Dağı'nda ise kar yağışı etkili oldu

13 Şubat 2018 17:54

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kent merkezinde yağmur, Erciyes Dağı\'nda ise kar yağışı etkili oldu.
Kayseri kent merkezi ve çevresinde etkili olan sağanak, yer yer karla karışık yağmura dönüştü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Erciyes dağında 3 bin 916 metrelik zirveden bin 800 metredeki Seyfideresi\'ne kadar ise kar yağdı. Oteller bölgesi olarak bilinen 2 bin 150 metredeki Tekir Yaylası\'ndaki pistlerde kar kalınlığı son yağışla birlikte 2 metrenin üstüne çıktı.
Trafik ekipleri, Kayseri-Erciyes-Develi arasındaki karayolunda seyreden sürücüleri özellikle akşam saatlerinde buzlanmaya karşı uyardı.

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