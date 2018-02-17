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Kayseri'de uyuşturucuya 7 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2018 14:32

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 20 ecstasy hap, 1 fişek metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerden 5\'i, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. D.G. (26) ve M.E. (23)\'nin ise sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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