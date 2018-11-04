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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

04 Kasım 2018 15:29

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı önü sürülen Y.E.A. (34) ve M.Y. (36), B.Ö. (34) ve Y.Y.\'yi (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 32 gram metamfetamin ve 38 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Bu arada, 4 Eylül\'de ele geçirilen 115 kilo eroinin sahibi olduğu iddiasıyla aranan E.M. (19) de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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