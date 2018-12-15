Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmada S.M (30), Ö.Ş (38). ve Ö.Ç.\'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ile evlerinde yapılan aramada satışa hazır 52 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan aluminyum folyo ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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