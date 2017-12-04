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Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 1'i kadın 4 sanık, 8 yıl 4 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

04 Aralık 2017 18:35

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 1\'i kadın 4 sanık, 8 yıl 4 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 
Haziran ayında Narkotik Suçlarla Mücadele polisinin uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda farklı adreslerde 4 kişiye metamfetamin sattıkları için Tuncay Daşbaş (35), Zafer Akbudak (38) Zeynep Bülbül (22) ve Kazım Alkan (30) gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan 4 sanık suçlamaları kabul etmezken, uyuşturucu satmadıklarını, uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay Daşbaş ve Zafer Akbudak\'ı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay hapis, bin 660 TL para cezasına, diğer tutuklu sanıklar Zeynep Bülbül ve Kazım Alkan\'a da aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis, biner lira para cezası verdi.

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