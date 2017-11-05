Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin il genelinde uyuşturucu kullananlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında iki parça halinde toplam 2 gram bonzai ele geçirildi. Olayda Y.A. (23), U.K. (25), E.Ç. (26) ve M.O. (22) uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli ile serbest bırakıldı.



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