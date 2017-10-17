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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2017 17:04

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi\'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3 kişi, \'Uyuştucuru kullanmak ve bulundurmak\' suçlamasıyla işlem yapılarak serbest bırakıldı. 31 yaşındaki C.G. ve 30 yaşındaki V.G. ise \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2.05 gram bonzai ele geçirildi.

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