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Kayseri'de uyuşturucu can aldı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERi,(DHA) – KAYSERİ’de 21 yaşında Utku Çolpan, iddiaya göre aldığı yüksek dozda uyuşturucu madde nedeniyle öldü

22 Ağustos 2017 13:24

Yasin DALKILIÇ / KAYSERi,(DHA) – KAYSERİ’de 21 yaşında Utku Çolpan, iddiaya göre aldığı yüksek dozda uyuşturucu madde nedeniyle öldü.
Merkez Melikgazi İlçesi Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanında iddiaya göre dün gece yüksek dozda uyuşturucu kullanan işsiz Utku Çolpan yaşamını yitirdi. Mesire alanına gelen vatandaşlar tarafında cesedi ağaçların altında kayalık alanda bulunan Çolpan \'ın yanıbaşında uyuşturucu içiminde kullanılan aluminyum folyo bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Utku Çolpan\'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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