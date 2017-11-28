Kayseri'de terör operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişiyi aramaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. N.Y. dışındaki 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanırken soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.