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Kayseri'de terör operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişiyi aramaya başladı

28 Kasım 2017 14:14

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişiyi aramaya başladı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. N.Y. dışındaki 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanırken soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

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