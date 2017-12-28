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Kayseri’de Tarihi Kale surlarında intihar girişimi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Cumhuriyet Meydan’ında bulunan Tarihi Kale’nin surlarına çıkan 54 yaşındaki Hatice Kalan, intihar etmek istedi

28 Aralık 2017 00:11

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Cumhuriyet Meydan’ında bulunan Tarihi Kale’nin surlarına çıkan 54 yaşındaki Hatice Kalan, intihar etmek istedi. Ailevi nedenlerden dolayı intihara kalkıştığı öğrenilen Kalan, bir anlık dalgınlığından yararlanan görevlilerde etkisiz hale getirilip, itfaiye merdiveni ile kaleden indirildi. 
Kayseri’de akşam saatlerinde Tarihi Kale’nin surlarına çıkan Hatice Kalan intihar etmek istedi. Kadını kale surlarında gören vatandaş, durumu polise ve 112’ye bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, 112 ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, surlara çıkarak kadını intihardan vazgeçirmek için uğraştı. Bu sırada aşağı bakarak olay yerine gelen Gazetecilere “Çekmeyin” diyerek tepki gösteren Hatice Kalan\'ın dalgınlığından faydalan ekipler kadını etkisiz hale getirdi. Daha sonra  itfaiye merdiveni ile Kale surlarından indirilen Kalan, itfaiyenin merdiveninden atlama girişiminde bulundu. Ancak itfaiye görevlisi Kalan\'ı tutarak atlamasına engel oldu. Kadın bu sırada  “Bırakın” diye bağırdı. Surlardan indirilen Hatice Kalan, Gazetecilerin “Neden intihar etmek istediniz?” yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı. Kalan, “Beni çekmeyin” dedikten sonra sağlık görevlilerince ambulansa bindirildi.
Yetkililer, ifadesini aldıkları Hatice Kalan\'ın ailevi nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle intihara kalkıştığını belirttiler. 

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