Kayseri'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu. 8 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü\'nün tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, operayonda ele geçen tarihi eserler ile silahlara el koydu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Amirliği\'nin ortaklaşa düzenlediği çalışma sonunda A.Ç. isimli bir şüphelinin Adana\'dan Kayseri\'ye kaçak tarihi eserler getireceği belirlendi. Kullandığı otomobil takibe alınan A.Ç., Kayseri- Niğde Karayolu\'nda gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada M.Ö. Hellenistik döneme ait sikkeler ile Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu dönemlerine ait sikke ve mühürler, İstanbul basımlı Ortaçağ sikkeleri ,16 yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Venedik ve Hollanda İmparatorluk dönemine ait dikiş yüzükleri ve kilise mühürleri ile çok sayıda farklı dönemlere ait sikke, fibula, yüzük ile Ortaçağ dönemine ait üzerinde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem\'e ait resimlerin bulunduğu kilise mührü ve tarihi eserler ele geçirildi. Ayrıca bir adet dedektör bulundu. Operasyonda gözaltına alınan A.Ç sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Öte yandan Kayseri Polisi, sosyal paylaşım sitelerinde silah teşhiri ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 tabanca mermisi, 26 av tüfeği kartuşu ve 3 adet uzun namlulu tüfek mermisi ve 3 kama ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

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