Kayseri'de Suriyeliler için 4 yılda yapılan sağlık harcaması 15 milyon TL

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Suriyelilerin sağlık harcamaları için 2017 yılında 5 milyon 861 bin 470,93 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün bir süre önce açıkladığı rakamlara göre ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 969 bin olduğu belirtildi. Bu oranın Türkiye\'deki nüfusun yüzde 3,72\'sine denk geldiği bildirildi. Kayseri’de ise kayıt altındaki Suriyeli sayısı 58 bin 938 olarak açıklandı. Bu oran, 1 milyon 358 bin 980 olan Kayseri’nin nüfusunun yüzde 4.34\'üne tekabül ediyor.

Kayseri Valiliği resmi rakamlarına göre, Suriyelilerin sağlık harcamaları için kentte 2017 yılında 5 milyon 861 bin 470,93 TL ödeme yapıldığı belirtildi. 2014 yılında Suriyelilerin sağlık harcamaları (Hastane-eczane) ile ilgili olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı\'nca Valiliğe gönderilen Acil Yardım ödeneğinden 696 bin 655,58 TL ödendi. Bu rakam, 2015 yılında 5 milyon 868 bin 364,85 TL’ye yükselirken, 2016 yılında ise hastane ödeme rakamlarına yer verilmediği için sadece eczane ödeneği 2 milyon 700 bin 373,83 TL olarak açıklandı.

Son 4 yılda Kayseri’de Suriyeliler için yapılan toplam sağlık ödeme harcamasının ise 15 milyon 126 bin 865,19 TL olduğu kaydedildi.

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