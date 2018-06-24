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Kayseri'de 'su' ve 'tapu' nedeniyle seçim protestosu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Sarız ilçesine bağlı Tekneli Köyü’nde, vatandaşlar kendilerine verilen su ve tapu sözlerinin tutulmadığını öne sürerek, sandığa gitmeme kararı aldı

24 Haziran 2018 22:11

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Sarız ilçesine bağlı Tekneli Köyü’nde, vatandaşlar kendilerine verilen su ve tapu sözlerinin tutulmadığını öne sürerek, sandığa gitmeme kararı aldı. 206 seçmeni olan Tekneli Mahallesi’nde, sadece 17 kişi oy kullandı.
Sarız’ın Tekneli Mahallesi’nde vatandaşların çoğunluğu, verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürerek sandığa gitmeme kararı aldı. Sabah saat 08.00\'de başlayan oy kullanma işlemi akşam 17.00 itibariyle sone erdi. Eskiden köy olan ve Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen Tekneli\'de, kayıtlı 206 seçmenden sadece 17\'si sandık başına giderek oyunu kullandı. Diğer yandan vatandaşları ikna edebilmek için Vali Süleyman Kamçı ve İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz da Tekneli’ye giderek, vatandaşlarla görüştü. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da vatandaşların sorunlarını dinledi. 

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