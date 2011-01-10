-KAYSERİ'DE SOBA FACİASI: 4 ÖLÜ YAHYALI (A.A) - 10.01.2011 - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, anne ve 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Mahallesi Kömürcüler Sokak'ta oturan Karagöz ailesinin çocukları Ayşenur ve Rabia okula gitmeyince, öğretmenleri durumdan şüphelendi. Öğretmenler ve komşuların polise haber vermesi üzerine evin kapısı açıldı. Evde, anne Gülseren Karagöz (30) ile çocukları Ayşenur (10), Rabia (9) ve Ecrin Sema Karagöz'ün (2) cansız bedenleri bulundu. Anne ile çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Karagöz ailesinin komşuları ve haber alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan baba Mehmet Karagöz'ün Rusya'da çalıştığı ve olanlardan henüz haberinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.