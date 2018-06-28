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Kayseri'de sarıkız örümceği korkusu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- HALK arasında 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek, Kayseri'de görüldü

28 Haziran 2018 21:46

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- HALK arasında \'sarıkız\' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek, Kayseri\'de görüldü. Dünyada \'camel spider\' diye bilinen örümceği gören vatandaşlar, \"İnternetten araştırdık, et yiyormuş, tedirginiz\" diye konuştu.
Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi\'ndeki bir apartmanın bahçesinde \'sarıkız\' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen, \'camel spider\' isimli örümcek görüldü. Apartmanda önce bahçede ardından zemin kattaki dairenin balkonunda görülen tehlikeli örümcek, apartman sakinleri başta olmak üzere çevredekileri tedirgin etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.
Apartman sakinlerinden Ali Galip Baydan, art arda iki örümceği görüp öldürdüklerini söyledi.
Bahçede otururken bir anda örümcekle karşılaştıklarını ve panikle örümceği başına vurup öldürdüklerini söyleyen Baydan, örümceği yetkililere göstermek için şeffaf bir kaba koyup, sakladıklarını söyledi. Baydan, \"İnternetten araştırdık sarıkız diye et yiyip, ısırdığı yeri çürüten olduğunu anladık. Şu an tedirginiz; çoluk çocuk dışarı çıkamıyor böcek, yılan var. Tedirginiz\" dedi.
Diğer apartman sakini Murat Kök ise mağdur durumda olduklarını belirterek, \"Millet korkudan dışarı çıkamıyor, çevrede çocuk yok. Belediye yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz\" diye konuştu.

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