Kayseri'de 'sahte evrakla emeklilik' operasyonu: 22 gözaltı (2)- Yeniden

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık yaparak devleti 10 milyon TL zarara uğratan 9\'u şebeke elemanı 13\'ü işçi olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumu dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçundan devleti yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratarak usulsüz ve sahte evrakla emekli oldukları belirlenen kişiler ile bunlara maddi menfaat karşılığında aracılık eden 9\'u şebeke elemanı, 13\'ü tekstil ve çelik sektöründe çalışan toplam 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların 10 yılını doldurmuş işçileri malulen emekli ettikleri anlaşıldı.

KİŞİ BAŞI 10-15 BİN TL ALMIŞLAR

Şebeke elemanlarının kişi başı 10 ve 15 bin TL karşılığı 1970 ve üstü doğumlu, 3 bin 600 iş gününü tamamlamış SGK\'ya kayıtlı işçilerin yerine, hastanelerin sağlık kurullarına hasta ve özürlü sahte kişileri sokarak ,malulen emeklilik raporu aldırdıkları belirlendi.

DEVLETİ 10 MİLYON TL ZARARA UĞRATMIŞLAR

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar ulaşılan bilgilere göre Sosyal Güvenlik Kurumunu 10 milyon TL zarara uğratıldığı, bu rakamın ve şüpheli sayısının halen sürdürülen incelemeler sonucu üç rakamlı sayılara çıkabileceğini ifade ettiler. Şebeke elemanı ve organizatör olan dolandırıcılığı yöneten şebeke elemaünı zanlıların da işçi olarak çalıştıkları anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



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