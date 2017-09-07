Kayseri'de şafakta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ’de polisin sabaha karşı yaptığı uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve esrar ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Narkotik Şube ekipleri tarafından bu sabah eşzamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda E. S (42), O.Ç ( 34), M.K (32), O.A (27),, S.D (26) ve E.E ( 39) yakalandı. Zanlıların üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır hala getirilmiş, paketlenmiş 25 gram esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, alüminyum folyo, 3 adet tabanca, 60 mermi ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili olarak E.S, O.Ç ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılar uyuşturucu madde satışı yapmak ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilecek.