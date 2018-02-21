Kayseri'de Saadet Partisi'nden CHP'ye ziyaret

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SAADET Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İl Başkanlığı\'nı ziyaret edip, yeni seçilen il başkanı Ümit Özer’e \'Hayırlı olsun\' temennisinde bulundu.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, aldığı ‘siyasi partilere ziyaret’ kararının ardından ilk ziyaretini CHP\'ye yaptı. Saadet Partisi heyeti, CHP İl Başkanı Ümit Özer tarafından karşılandı. Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten Özer, “Bizim çizgimiz zaten belli biliyorsunuz. Tek adamdan yana olmayan, demokrasiden yana olan herkesle güzel, uyumlu bir çalışma içinde olmak istiyoruz. Siyasi görüşe bakmaksızın, bir bütün halinde ülkemiz ve geleceğimiz için birlikte doğru işler yapmak istiyoruz” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan ise Türkiye’de en büyük probleminin, kutuplaşma olduğunu kaydederek, “Bizler Saadet Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz gün yapmış olduğu kongrelerden sonra hem bir hayırlı olsun ziyareti olsun istedik hem de bizim parti olarak görüşümüz, Türkiye’deki en büyük problemin bugün kutuplaşma olduğu kanaatindeyiz. Maalesef, Cumhuriyet tarihinden bu yana, çok partili sisteme geçtiğimiz günden bu tarafa, siyasi partiler arasında en fazla gerginliğin olduğunu, en fazla liderler arasında söz düellosu olduğu günleri yaşıyoruz. Tabi yukarıdaki bu tartışma, aşağıda çok daha rijit bir hal alıyor. Biz bunları kırabilmek için kongresini yapan partilere, ziyaretlerimizi yapacağız” diye konuştu.

Mecliste uyum yasalarının görüşüleceğini söyleyen Başkan Arıkan, “Meclise uyum yasalarının getirilmesi esnasında, biz Saadet Partisi olarak görüşlerimizi bir kitapçık haline getirdik. ‘Adil Seçim Ve Adil Sistem’ adı altında Mecliste bulunan partileri ziyaret edeceğiz. İlk ziyaretimizi de Cumhuriyet Halk Partisi’ne gerçekleştirdik. Tesadüf, denk geldi kongrenin akabinde olması da bir güzellik oldu” diye konuştu.

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