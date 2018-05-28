Kayseri'de ramazanın vazgeçilmezi sucuk içi

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- PASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri\'de ramazan ayının en gözde yiyeceği, kasaplarda özel olarak yapılan suçuk içi. Sucuğun kıyma şeklindeki bol acılı, baharatlı ve sarımsaklısı sucuk içi iştah açıcı özelliğiyle kilosu 50 liradan satışa sunuluyor. Sucuk içi şoklanmış olarak yurt içi ve dışına da gönderiliyor.

Sucuk içinin hazırlanması ve satışını anlatan 37 yıllık kasap Ali Tuncer, \"Genelde sucuk içini ramazanda yapıyoruz. Kayseri\'ye has ürün olduğu için ramazanda daha fazla tüketiliyor. Özellikle koyun ve dana etinin yağlı kısmının karıştırılmasıyla hazırlanan sucuk içine tuz, tatlı ve acı toz biber, kimyon, sarımsak, 7 baharat gibi malzemeler konulduktan sonra yoğuruyoruz. İftar sofralarında ara sıcak olarak tüketilen sucuk içi iştah açıcıdır\" dedi.

Ramazan dışında da isteğe bağlı olarak sucuk içi yapıldığını belirten Tuncer, \"Bu sucuk içlerini şoklayarak da muhafaza ediyoruz. Kayseri dışındaki siparişleer şoklu olarak gönderiyoruz. Sucuk içi, kısacası sucuğun kurumamış halidir. Tavada kısık ateşte kendi yağı ile pişirilir. Bazı vatandaşlar sade, bazıları ise yumurtalı bazıları da köfte olarak olarak tüketiyor. Kilosunu 50 TL\'den sattığımız sucuk içini vatandaşlar ramazan ayında ,iftar davetlerine baklava, börek, güllaç ve pasta gibi birbirlerine ikram olarak götürüyor\" dedi.



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