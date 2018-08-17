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Kayseri'de polisten bayram öncesi sahte para uyarısı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde piyasadaki hareketliliği fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

17 Ağustos 2018 21:53

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde piyasadaki hareketliliği fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı. Polisler, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek noktalarında vatandaşlara \'Banknotlarda  sahteciliğe dikkat\' yazılı uyarıcı broşür dağıttı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para konusunda vatandaşları uyardı. Bayram yoğunluğunu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Bankalar Caddesi, pazar yerleri, Yeraltı Çarşısı gibi işlek noktalarda uygulama yaptı. Vatandaşa bilgi veren ekipler, aynı zamanda \'Banknotlarda  sahteciliğe dikkat\' yazılı broşürler de dağıttı. Polisler, esnaf ve vatandaşa, banknotların güvenlik özellikleri hakkında bilgi verdi. Ekipler, para sirkülasyonunun sık olduğu bölgelerde çalışma yapıldığını ve yapılmaya da devam edileceğini belirtti.

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