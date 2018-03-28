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Kayseri'de PKK kundakçısı inşaatta çalışırken yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- PKK/KCK terör örgütü adına eylemlerde bulunup, TIR yakan B

28 Mart 2018 14:19

KAYSERİ, (DHA)- PKK/KCK terör örgütü adına eylemlerde bulunup, TIR yakan B.S., bir inşaatta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ve Özel Harekat Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 15 Mart\'ta Şemdinli\'nin Ortak bölgesinde yaralı olarak ele geçirilen \'Cudi Zagros\' kod adlı M.S.Ç.\'nin sorgusunda elde edilen bilgiler doğrultusunda PKK terör örgütü adına TIR kundaklayan ve kentte bir inşaatta çalışan B.S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Mobilyacılar Sitesi\'ndeki bir inşaatte çalışan M.S.\'nin 2016 yılında Van\'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK adına TIR kundaklayıp, örgütsel çalışmalara katıldığı ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı. PKK\'nın uyuyan hücrelerinden birinden olduğu ve Kayseri\'de inşaat işçisi olarak bulunan B.S TEM ve özel harekatın operasyonu ile yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü

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