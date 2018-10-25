Kayseri'de pidenin gramajı 20 gram azaltıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Fırıncılar ve Pideciler Odası, pidenin gramajını 20 gram azaltarak gizli zam yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin yılbaşına kadar ekmeğe zam yok açıklamasına karşı Kayseri Fırıncılar ve Pideciler Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından fırıncı üyelerine gönderilen yazıda 1 TL\'den satılan 200 gram pidenin gramajının 180 grama düşürüldüğü ortaya çıktı.

Kayseri Fırıncılar ve Pideciler Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından, fırıncı üyelere gönderilen yazıda, \"Yarından itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 1 TL\'den, özel amaçlı undan pişmiş 180 gram pide 1 TL\'den, 360 gram çifte pide 2 TL\'den, 110 gram susamlı simit 1.80 TL, 110 gram açma sitim 1.60 kuruş, 90 gram puaça 175 kuruştan satılacaktır\" dedi.