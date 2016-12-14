Kayseri'de öğretmenini darp eden öğrenci gözaltında

Kayseri'de, 16 yaşındaki lise öğrencisi, kadın öğretmenini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni E.Y, sınıfına geçmesini istediği 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki O.D.'nin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Öğretmen E.Y. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Öğrenci O.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.