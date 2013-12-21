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Yaşam

11 kişinin ölümüne neden olan otobüste her şey ekisk

Kayseri'de kayak için Erciyes Dağı'na çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı. 11 kişi hayatını kaybetti

21 Aralık 2013 20:31

Kayseri'de kayak için Erciyes Dağı'na çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı. 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.45 sıralarında Erciyes- Hacılar dağ yolunda meydana geldi. Hafta sonu Kayseri'ye gelen Niğde Üniversitesi öğrencileri, Erciyes Dağı'na çıktı. Akşam dönüşe geçen üniversitelileri taşıyan Durmuş Ozan 51 AD 105 plakalı otobüs, karlı yolda rampa aşağı inerken, iddiaya göre balatalarının aşırı ısınması nedeniyle freni tutmadı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, şarampole devrildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, otobüste bulananlardan yaralananlar olurken, kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale etmeye, otobüsteki üniversiteliler de yaralıları ambulansa taşımaya çalışırken, rampa aşağı hızla gelen ve sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 HV 762 plakalı minibüs, hem ambulansa hem de yaralılara müdahale eden görevliler ve otobüs yolcularına çarptı.

Katliam gibi kazada, oralık bir anda savaş alanına döndü ve cesetlerle yaralıların etrafa savruldu. Gönderilen takviye ekipler karlar üzerine savrulan yaralılara müdahale etti ve cesetleri topladı.

İlk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 1'i ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Karlar üzerindeki cesetler de görevliler tarafından toplanarak morga kaldırdı.

 

Zorunlu olduğu halde kar lastiği takılmamış

 

Kazanın duyulmasının ardından Kayseri’ye gelen Niğde Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Görür, Kayseri gezisinin üniversitenin organizasyonu olmadığını söyledi. Rektör Görür, ağırlığını Ulukışla Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oluşturduğu grubun ayrı midibüslerle Kayseri’ye gelerek kent merkezini gezdiğini, daha sonra da Erciyes kayak merkezine çıktıklarını belirtti. Kazanın dönüş yolunda olduğunu kaydeden Rektör Görür, çok üzgün olduğunu söyledi.

Öte yandan kazayı haber alan öğrencilerin yakınları, Erciyes Üniversitesi Hastanesi olmak üzere hastanelere geldiği öğrenildi.

 

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