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Sağlık

Kayseri'de mülteci çocuklarla ilgili Sağlık Müdüründen açıklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 50 Iraklı mülteci çocuğun bulaşıcı hastalık taşıdığı iddiayla ilgili açıklamalara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cevap verildi

05 Ocak 2018 19:48

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 50 Iraklı mülteci çocuğun bulaşıcı hastalık taşıdığı iddiayla ilgili açıklamalara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cevap verildi. Yapılan açıklamada 50 ıraklı mülteci çocukta hiçbir bulaşıcı hastalık rastlamadığı ifade edildi.
Merkez Kocasinan ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniğinde 50 mülteci çocuğun tedavisi edildiği ve bulaşıcı hastalık taşıdıkları iddialarına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Benli yanıt verdi. Yapılan açıklamada, \"Uluslararası kurallar gereği ülkemiz sınırından giriş yapıp şehrimize getirilen ve sığınma evine kabul edilen 50 Iraklı mülteci çocuk ilk muayene ve kontrollerinin yapılması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniğine ilgili yetkililer nezdinde başvurmuştur. Yapılan muayene ve kontrollerinde herhangi bir bulaşıcı hastalığa veya takibi gerektiren sağlık sorununa rastlanmamıştır\" ifadelerine yer verildi.

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