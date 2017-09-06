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Kayseri'de mısır tarlasında 13 bin kök kenevir ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucu, mısır tarlasında ekili 13 bin 452 kök hintkeneviri ele geçirildi

06 Eylül 2017 20:02

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucu, mısır tarlasında ekili 13 bin 452 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa olarak, Yazır Mahallesi\'nde 2 kişiye ait mısır tarlasında arama yaptı. Aramada mısırların arasına ekilmiş 13 bin 452 kök hintkeneviri ele geçirildi. Kenevirler sökülerek imha edilirken, tarlaların sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

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