İçinde 30 öğretmenin bulunduğu araç baraja uçtu; en az 6 ölü, 8 kişi kayıp

Nevşehir'den Kayseri'ye Kapuzbaşı şelalerine giden bir öğretmen grubunu taşıyan tur otobüsü Yahyalı İlçesi'ne bağlı Yeşilköy yakınlarındaki Çamlıca 3 Baraj göletine düştü.



'En az 10 ölü'



Konu ile ilgili hurriyet.com.tr’ye konuşan Yahyalı Belediyesi Başkanı Mehmet Araç’ın kardeşi Ahmet Araç, ''Biraz önce ağabeyimle konuştum. Durum çok kötüymüş. İlk belirlemelere göre 10 ölü var; daha da cansız beden çıkarıyorlarmış. Otobüs Nevşehir’den gelip Kapuzbaşı Takım Şelaleri’ne gidiyormuş'' dedi.



Çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi



Kayseri Valisi Şerif yılmaz, Yahyalı ilçesinde bir midibüsün baraja düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Yeşilhisar ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, "Bir midibüsün Yahyalı ilçesinde baraja düştüğünü öğrendim. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bilgisi verildi. Ben de olay yerine hareket ediyorum" dedi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği öğrenildi.