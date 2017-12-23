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Kayseri'de 'Kudüs'e destek' konvoyu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kudüs Dostları grubu tarafından, 'Kudüs'e destek' konvoyu düzenlendi

23 Aralık 2017 19:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Kudüs Dostları grubu tarafından, \'Kudüs\'e destek\' konvoyu düzenlendi. Konvoy gezisi öncesi platform adına konuşan Zehra Yıldız, ezeli ve ebedi başkentlerinin Kudüs olduğunu söyledi.
Kudüs Dostları grubu Filistin\'de İsrail\'in uyguladığı şiddete dikkat çekmek ve ABD Başkanı Trump\'a tepki göstermek için 30 otomobilin katıldığı \'Kudüs\'e destek\' konvoyu etkinliği düzenlendi. Kudüs Dostları grubundan Zehra Yıldız, \"Biz, 1516\'dan bugüne Osmanlı olarak Kudüslüyüz. Kudüs, insanlığın ve İslam\'ındır. Sahibi ve varisi belli olan Filistin topraklarında egemenlik hakkı olan devlet bellidir. Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve diğer terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail\'dir\" dedi.
İlk kıble Mescid-i Aksa\'nın işgalinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yıldız, \"Trump\'ın Amerikası ne derse desin, hangi kararı alırsa alsın biz Kudüs kararını tanımıyoruz. Kudüs bizim kadim şehrimizdir. Ezeli ve ebedi başkentimiz Kudüs\'tür\" diye konuştu.

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