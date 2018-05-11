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Kayseri'de Kudüs Platformu'ndan İsrail tepkisi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KUDÜS Platformu, Kayseri'de cuma namazı çıkışı Hunat Camii'nde Filistin halkının büyük felaket günü Nakba'nın 70'inci yılında İsrail'e tepki gösterip, basın açıklaması yaptı

11 Mayıs 2018 20:58

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KUDÜS Platformu, Kayseri\'de cuma namazı çıkışı Hunat Camii\'nde Filistin halkının büyük felaket günü Nakba\'nın 70\'inci yılında İsrail\'e tepki gösterip, basın açıklaması yaptı. Kadınların Filistin bayraklarıyla katılarak destek verdiği basın açıklamasını okuyan avukat Fevzi Konaç, \"Kudüs ilk kıblemiz ve Müslümanların toprağıdır\" dedi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri\'de de Filistinlilerin düzenlediği \'Büyük Dönüş Yürüyüşüne\' destek vermek için çok sayıda Kudüs gönüllüsü Hunat Camii\'nde cuma namazı çıkışı bir araya geldi. Kayseri\'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları adına Kudüs Platformu Başkanı Avukat Fevzi Konaç yaptığı açıklamada, \"15 Mayıs günü büyük felaket Nakba\'nın 70\'inci yıl dönümü 70 yıldan beri siyonist İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Filistinliler kadınları ve çocuklarıyla son 1 aydır büyük dönüş yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum çocukları insanları şehit ediyor. Bugün burada ve Türkiye\'de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD\'nin ve İsrail\'in hukuksuz kararına uygulamalarına karşı çıkıyoruz\" dedi.
Fransa\'da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim\'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesinin haksız bir tavır olduğuna dikkat çeken Konaç, bu duruma tepki gösterdiklerini söyledi.

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