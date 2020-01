Kayseri'de 'Kudüs' eylemi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de cuma namazı sonrasında Anadolu Genlik Derneği ve Erbakan Vakfı üyeleri, Bürüngüz Camisi önünde toplanarak, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi.

Kayseri’de Anadolu Genlik Derneği ve Erbakan Vakfı üyeleri öncülüğünde Kudüs eylemi yapıldı. ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki gösteren kalabalık, sık sık tekbir getirdi, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi önünde cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen tepki eyleminde aynı zamanda kurulan dev ekrandan da eski Başbakan, Refah ve Saadet partilerinin eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan’ın Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ekrandan izlettirildi. Amerikan üstlerine de tepki gösteren kalabalık, \"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz\'\' diye bağırdı.

Hunat Camii\'nde cuma namazı sonrası düzenlenen protestoya AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Cuma namazı sonrası cami önünde basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" dedi. Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Şahin Güven dualar okudu. Vatandaşlar da İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Yapılan duaların ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

ERÜ\'DE KUDÜS TEPKİSİ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Camisi önünde cuma namazı sonrası düzenlenen programda da İsrail\'in Kudüs\'ü başkent yapmasına tepki gösterildi. Grup adına basın açıklaması yapan AGD Üniversite Başkanı İsrafil Sevinçhan, Amerika\'ya tepki göstererek, \"ABD’nin almış olduğu bu karar sadece Müslümanları ilgilendiren bir karar değil vicdan sahibi olan her insanı ilgilendiren bir karardır. ABD burada insanlığa karşı da bir suç işlemektedir çünkü bir milletin ve devletin sınırları içerisinde başka bir devlet adına temsilcilik açma gibi bir işgal girişimde bulunmuştur. Bütün felsefeleri böl parçala yönet, kullan at olan bir zihniyete devam eden bağlılığımızı biz üniversite gençliği olarak anlamış değiliz. Her Müslümanın Kudüs’e olan bağlılığının ve sadakatinin siyasilerin ABD ve İsrail’le olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir\" diye konuştu.

ERÜ\'DEN KUDÜSLE İLGİLİ SENATO KARARI

Erciyes Üniversitesi Senatosu yayımladığı bildiri ile ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme kararını kınadı. Bildiride, ABD’nin bu kabul edilemez kararı ile Ortadoğu’nun içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklendiğine dikkat çekildi. Senato bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi ve tamamen İsrail’e bırakılmak istenmesi kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi, uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalara da aykırıdır. Bu karar Ortadoğu’daki mevcut ateş çemberinin büyümesine ve söndürülemeyecek noktaya taşınmasına yol açacaktır. Ortadoğu’daki barış çabalarını baltalayacaktır. Yol yakınken akli selimle hareket edilmesi, başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerinin olaya seyirci kalmaması gerekir. BM ve tüm uluslararası kuruluş ve örgütler, diplomatik çözüm çabalarına biran evvel başlamalıdır. Unutulmamalı ki! Kudüs te oynanan bu kirli oyun eğer önlenemez hale gelirse, doğuracağı çatışma ortamından tüm dünyanın etkilenmesi muhtemeldir. O yüzden ABD’yi, ABD Başkanı Trump’ı verilen bu talihsiz karardan dolayı tüm üniversite mensupları olarak şiddetle kınarken, verdikleri kararı aklı selimle yeniden gözden geçirmelerini temenni etmekteyiz. Üniversitemiz bu konuyla ilgili hassasiyetini sonuna kadar devam ettirecek, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz (TBMM) ile Hükümetimizin bu konuda aldığı kararların sonuna kadar destekçisi olacaktır.\"



FOTOĞRAFLI